Antonio David todavía vive con Olga en el domicilio conyugal: "Ni ellos saben en qué situación están"

Los detalles sobre dónde está viviendo Antonio David Flores en 'El programa de Ana Rosa'. Un familiar cercano a la pareja confirma la ruptura del ex Guardia Civil y Olga Moreno.

Pepe del Real confirma que Antonio David "está en el domicilio conyugal, sigue viviendo con Olga". Desmintiendo así los rumores de su salida del piso con la ex Superviviente. También comenta: "Entre marzo y mayo del año pasado, coincidiendo con la emisión del documental de Rocío Carrasco, él pasaba largas temporadas en la casa de un amigo en El Higuerón". Urbanización exclusiva donde el ex Guardia Civil fue visto comiendo en algunos restaurantes y saliendo con su coche por la zona. El periodista niega que en principio Antonio David esté viviendo en otro piso en Sacaba Beach, pero "sí se compró un piso allí hace tiempo pero que ya no lo tiene por su situación judicial, lo ha perdido".