Rossi contesta a Kiko Hernández: "No soy mediador familiar, me he leído los 553 folios del proceso judicial"

Kiko Hernández no se mordió la lengua en 'Sálvame' y apuntó directamente a Antonio Rossi por decir que le daba "pena" la situación de Rocío Carrasco con su hija. El colaborador de AR se defiende: " No soy un mediador familiar, hay que verse la docuserie, ver lo que Rocío Carrasco dice delante de la cámara...".

Eso sí, Rossi declara acto seguido: "También, por lo menos yo, me he leído los 553 folios del proceso judicial en el que se exonera a Antonio David de todas las acusaciones de Rocío Carrasco, hay que entender lo que dicen los jueces, hay que ver las argumentaciones y lo que dice ella en sede judicial".

Sin embargo, pese a la condena a Ro Flores, Rossi añade: "Que esa madre no tenga a sus hijos es un drama y que esos hijos no tengan a su madre es un drama, lo seguiré diciendo y me parece tremendo lo que está ocurriendo en esa familia".