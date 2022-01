Rossi, amigo de la reportera de AR: "A mí la noticia me ha sorprendido"

Antonio Rossi toma la palabra en 'El programa de Ana Rosa' para hablar de la supuesta relación que mantiene Marta Riesco con Antonio David Flores. El colaborador confiesa qué le contó su amiga reportera en secreto cuando se destapó el supuesto amor con el padre de Rocío Flores.

El colaborador se considera un gran amigo de Marta Riesco y no ha escondido qué ha sentido al ver la noticia en la revista: "A mí me ha sorprendido". "Cuando se anunció la separación, se señaló a ella como la 'otra' y la culpable de la ruptura, a mí me dijo que no había nada cierto".

"He compartido momentos fuera de la tele con Marta, fines de semana con ella y dije que era soltera, me daba la impresión que era una mujer soltera", explica el colaborador en plató.

"Me alegro de que no me haya hecho partícipe de esto en estos meses, me hubiese encontrado en una situación complicada a la hora de hablar de Olga, Antonio David, las idas y venidas a Madrid", comenta el colaborador.