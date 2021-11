Chayo Mohedano responde tras las críticas de Lequio: "Con mi voz y mi cuerpo hago lo que quiera"

Chayo aparecía sonriendo con su madre frente a las cámaras y se mostraban tan compenetradas como siempre. La cantante defendió a su madre y desmintió los rumores que la vinculaban con una supuesta web para adultos: "Que no se aproveche que mi madre está en televisión para atacarme a mí cuando no tengo nada que ver". Además añadía: "Que se valore absolutamente todo, no solo una red social que yo no he publicitado". La hija de Rosa Benito no cesaba en su defensa: "Se dieron a entender cosas que no son".