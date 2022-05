Los compañeros de Marta Riesco, muy claros con ella: "Necesitamos ver esas pruebas. Si no lo hace, estaremos ante su segunda mentira"

Rocío Carrasco negó categóricamente haber mantenido una conversación con Marta Riesco , no solo con su testimonio, también con pruebas de las cámaras de seguridad del restaurante. Ahora, los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' quieren ver ese as bajo la manga que esconde la reportera.

Alessandro Lequio quiere dejar claro en primer lugar que "opinamos en función de las pruebas que tenemos hasta el momento y mañana absolutamente puede cambiar". Sin embargo, el italiano señala a su compañera: "A fecha de hoy la pelota la tiene Marta Riesco, tiene que mostrar su as oculto, si no lo hace estaremos ante la segunda mentira".

"La primera mentira fue que habló con Rocío Carrasco y la segunda es que tiene un as bajo la manga", aclara Alessandro. Por su parte, Antonio Rossi se suma al debate: "A mí también me parece que Marta tiene la pelota en su tejado, me parecía inverosímil que alguien se pudiera inventar algo así, pero parece ser que será creatividad o algo....".