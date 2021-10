Antonio David y su confusión días antes de la separación: habla de Olga Moreno en pasado

Ante las preguntas sobre su ya ex mujer, el empresario contesta: "Son 20 años de relación". Sus respuestas dilatadas y dudosas reflejan ahora una posible confirmación de las sospechas sobre la separación con su mujer. El ex Guardia Civil desvía el tema pese a la insistencia del paparazzi y se centra en la figura de Olga: "Ahora que se habla tanto del feminismo, de la igualdad, de los derechos, me parece una gran mujer que ha pagado un peaje duro por las injusticias que me han hecho a mí y le han salpicado a ella". Además, ensalza su papel como madre: "Tendría que haber en el mundo muchas más madres como ella".