Isabel Pantoja "niega con los dedos" al juez al saber que mantiene los tres años de prisión

Paloma García-Pelayo explica que no solo ha declarado Isabel, sino que Agustín también ha hablado en calidad de testigo . Además, la periodista recuerda los motivos del acto: "Viene por la venta de la casa 'Mi gitana' en Marbella. Se hizo un acuerdo extrajudicial p ara pagar a todos los acreedores y se cometió el error de pagar a una empresa que compró los derechos de crédito de otra, y esa es la que ha querellado " .

Después, la colaboradora detalla las palabras de Isabel Pantoja en sala: "Ella reconoce desde el primer momento que es la administradora, pero que ella no sabe de temas de papeleo". Además, comenta sobre el estado con el que la cantante ante el juez: "Está muy frágil hablando, con el llanto continuamente en la boca, el juez le pregunta varias veces si le oye, pero ella no le oye bien. Hay preguntas que no llega a entender".