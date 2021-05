'El programa de Ana Rosa' se desplaza hasta la casa de Diego para ver a Horus, el gran amor de Lola en 'Supervivientes'. El que fuese pareja de la concursante explica cómo está viendo a su ex en la isla, nos enseña a su perro y confiesa cómo es su relación con Sandra Pica tras los rumores de acercamiento.

Diego habla sobre Lola: no quiere que gane 'Supervivientes'

El que fuese a 'La isla de las tentaciones' cuenta que Lola "tiene que estar deseando" ver a Horus. Con el perro al lado, Diego confiesa qué le parece el concurso de Lola en 'Supervivientes': "Me está sorprendiendo, no lo está haciendo mal".

Sin embargo, Diego es muy claro sobre su relación con Lola: "Después de lo que pasó no voy a tener buen rollo nunca, pero cordialidad sí , por Horus más que nada, que lo va a pasar mal si deja de ver a su madre".

En cuanto al amor apasionado de Lola con su chico, Diego da su opinión: "Llevan dos telediarios, no la veo tan enamorada cómo estaba conmigo" y deja claro que la ha olvidado sentimentalmente: "Sentir algo que se me remueva no".