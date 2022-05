Olga Moreno defiende a Antonio David Flores y ataca a Rocío Carrasco: "No me creo nada de lo que cuenta"

"A mi familia la han destrozado"

"La gente no puede hacerse una idea de lo que se ha vivo en mi casa"

Los motivos por los que Olga no se ha separado de Antonio David Flores: "No nos hemos sentado a hablarlo"

Justo una semana después de que viera la luz la primera entrega de la entrevista en exclusiva a Olga Moreno, la ex de Antonio David Flores ocupa de nuevo la portada de la revista 'Semana' para hablar, entre otras cosas, de lo que ha supuesto para toda su familia la emisión de la docu-serie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva': "Nos ha destrozado. La gente no puede hacerse una idea de lo que se ha vivo en mi casa", asegura.

Olga ha hablado también de cómo se encuentra su ya exmarido, al que ha defendido una vez más de todas las acusaciones que han hecho sobre él: "Con el acosos que he han hecho yo no sé cómo Antonio David está vivo. Él no es un maltratador y no maltrataría ni a una mosca. Yo he vivido con él 22 años y puedo decir que he tenido un marido ejemplar en ese aspecto. Me ha tratado espectacular", ha sentenciado.

"No me meto en si es o no una mujer maltratada, pero yo sé lo que tengo en mi casa"

Olga Moreno asegura que no ha llegado a ver el documental sobre Rocío Carrasco y que no se cree nada de lo que Roció Carrasco contó en él: "No me creo nada de lo que cuenta. No me meto en si es o no una mujer maltratada, pero yo sé lo que tengo en mi casa".

