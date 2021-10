Rocío Flores y el resto de los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' no confían en las intenciones de la pareja y la hija de Antonio David se muestra tajante: "Ella dice que está muy enamorada de su novio de fuera pero cuando entras en un reality empiezan a conocer de verdad a las personas y te cambian las opiniones (...) Han hecho las paces pero veremos a ver qué pasa de aquí a un futuro, para mí el morbo de ellos dos es que puedan tener algo, si no tienen nada veremos a ver lo que duran..." . Rocío Flores está convencida de que dentro de la casa no ocurrirá nada entre ellos. ¡Hagan sus apuestas!