Este lunes, en 'El Programa del Verano', Gianmarco ha vuelto a reiterar sus palabras: "No me arrepiento de lo que he dicho porque creo que un ganador de 'Supervivientes' tiene que ser una persona altruista, no estratega y que no robe o haga trampas a sus compañeros", ha recalcado nada más comenzar su entrevista.