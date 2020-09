Gloria Camila contesta a Alejandra Rubio sobre su crisis con Rocío Flores: "Es totalmente falso, amo a mi sobrina"

Gloria Camila aclara el supuesto distanciamiento con Rocío Flores

Gloria , una de las protagonistas de esta historia, no ha dejado pasar la oportunidad para aclarar que nada de esto es cierto: "Yo con Alejandra no he hablado jamás y menos de este tema" . La hija de Ortega Cano ha querido dejar claro la buena relación que mantiene con Rocío Flores y que nada podrá hacer que esto cambie: "Yo amo a mi sobrina, la amo por encima de todas las cosas. Es totalmente falso que yo tenga un problema con ella, que nos hayamos peleado, que hayamos discutido, que tengamos celos, nada. Todo lo bueno que le pase a ella yo me alegro, igual que ella se alegra por mi de todo lo bueno que me pase".

Alejandra Rubio aclara las informaciones

Pese a la amistad que hay entre Gloria Camila y Alejandra Rubio, la hermana de Rocío Carrasco ha desmentido sus palabras y Alejandra ha querido aclarar todo esto: "Es que yo no he dicho en ningún momento que ella esté mal con Rocío, eso no ha salido de mi boca, yo he dicho lo que yo pensaba, que Gloria no se metía y que pasa. Me parece alucinante, al final me cae a mi todo. No he dicho nada malo de esta familia, al final se pone en mi boca cosas que yo no he dicho en ningún momento", dejando claro que nada de esto es cierto y que sigue manteniendo su amistad con Gloria.