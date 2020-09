Rocío Flores habla tras salir en defensa de su familia: "Me he quitado un peso de encima"

Una de las partes más afectadas de todo esto es Rocío Flores, y lo demostraba en sus declaraciones en directo en 'Sálvame' . Sin previo aviso aparecía en el portal de su casa, donde se encontraba un reportero, podía verse que estaba bastante nerviosa, pero no dudó en ningún momento en sacar la cara por su padre, que se encontraba en plató y que terminaba saliendo del plató tras ver las lágrimas de su hija.

Ahora, tras unos días un equipo de 'AR' ha podido hablar con la nieta de Rocío Jurado, a la que hemos visto mucho más tranquila: "Estoy mucho más tranquila, mucho mejor. Mi familia está bien", aprovechando para preguntarle por la exclusiva de la mujer de su padre: "Ya sabéis lo que pienso", no ha querido entrar en este tema ni cuando le han preguntado por la mano negra que hay contra Antonio David: "Nada, muy bien, mi familia está bien que para mi es lo importante y estoy muchísimo más tranquila, me he quitado un peso de encima y poco más".