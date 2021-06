La hermana de la ex concursante de 'LIDLT' confiesa que no le hace gracia la relación que hay ahora entre la concursante y la pareja de Antonio David: "Mi hermana no ha visto todas las imágenes que hay de Olga criticándola". La joven añade: "No se hasta qué punto es real este comportamiento por parte de Olga, pero a mí no me convence mucho". La hermana de la superviviente expone: "Al menos debería serle sincera y decirle que en un momento dado que le ha criticado".