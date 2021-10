Isa Pantoja, contra Kiko Rivera: "Yo contesto delante de la gente y él lo filtra a Kiko Hernández"

Kiko se muestra esquivo y cabreado ante la presencia de los medios . La revista 'Semana' publicaba que al parecer la discográfica del DJ, 'Universal Music Spain', le ha podido llamar la atención al sevillano pues no estarían muy contentos con la imagen que proyecta últimamente el músico. " A la discográfica no le gusta nada que su vida sea un circo televisado" , dice contundente la publicación. Además añade: "Le han recomendado, incluso, que busque una nueva residencia". La revista considera que "su imagen se está devaluando. Esta sobreexposición no le beneficia si lo que quiere es dedicarse a la música".

Isa Pantoja opina sobre la nueva actitud de su hermano: "Yo hablo aquí delante de la gente y él lo filtra a Kiko Hernández". La hija de Isabel Pantoja no se contiene: "Él hace cosas, luego se retira y se queda en silencio". La colaboradora asegura que "no puede evitarlo porque él es súper impulsivo". Además añade: "Él escribe y pone lo primero que piensa, cosa que luego le pasa factura". Sobre el toque de la discográfica, la hija de Isabel Pantoja comenta que "cualquier persona con dos dedos de frente le daría el mismo consejo". Aseguran que ella misma "daría el mismo consejo". Por otra parte, la colaboradora añade: "Se sabe que estoy mal, no es que yo me lo invente. Isa concluye: "Él con las palabras que dice me hace daño, su actitud no corresponde para nada".