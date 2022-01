Kiko Rivera y Isa P. siguen de lejos de reconciliarse. Su último encontronazo ha venido desencadenado por un mensaje que publicó la colaboradora en sus redes, "si supierais cuantas veces he intentado escribir todo por aquí y lo he borrado después de escuchar tantas estupideces, es que no puedo, es que solo diría: madre no hay más que una".