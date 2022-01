Antonio Rossi, sobre el preocupante estado de Isabel Pantoja: "Anímicamente está mal, acarrea mucho desde que salió de la cárcel"

Los detalles sobre el preocupante estado de Isabel Pantoja en 'El programa de Ana Rosa'. Kiko Rivera no se ha puesto en contacto con su madre y no contempla un encuentro con ella. Por otro lado, Isa Pantoja sí que se ha puesto en contacto con la cantante y asegura que "todo está bien".

Antonio Rossi comenta sobre el estado de Isabel Pantoja: "Por la información que yo tengo, no es tan traumático ni tan preocupante". El colaborador continúa: "No está bien porque los últimos tiempos no han sido buenos, lo del hijo le ha afectado muchísimo". Además, Rossi señala: "Sobre todo después de no poder encauzar la relación tras el reencuentro por el fallecimiento de la madre".