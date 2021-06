Isa Pantoja, sobre Albalá: Nunca he ido de algo que no soy"

La colaboradora se pronuncia sobre el cambio de actitud de Albalá, del que ella no es muy consciente: "No sé, según su hermana sí". Luego, cuenta la conversación con la hermana: " Yo le dije que no lo veía muy cambiado y ella me dijo que como yo no estaba con él, que hacía tiempo que Alejandro había cambiado ".

Acto seguido, Isa Pantoja continúa su proceso de evaluación: "Yo he evolucionado...". La hija de la cantante argumenta su cambio dando varios zascas a su ex Albal: "Porque nunca he echado en cara a la gente cuando no hago algo... yo nunca digo que no lo hago por otra persona, no lo hago porque no quiero y tampoco he ido nunca de algo que no soy"