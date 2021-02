Isa Pantoja, rota al hablar de su boda: "Me gustaría que un día estuviéramos todos juntos"

La boda de Isa Pantoja: "Uno tiene que ver por su felicidad"

La tristeza de Isa, la familia: "Me gustaría que un día estuviéramos todos juntos"

"En cuanto a los invitados, me gustaría que vinieran todos. Si unos no quieren coincidir con otros lo puedo hacer en varios días, así que si uno no quiere coincidir pues un día para Kiko, otro para mi madre y otro para Dulce...".

"Voy a intentar pasarlo bien, voy a poner todo para que ellos estén ahí. Si poniendo de mi parte no se puede...", dice entristecida. Luego, añade casi rota: "Me duele que no vengan, me gustaría que hubiese un día con todos juntos".