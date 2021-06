Isa Pantoja critica el comportamiento de Alejandro Albalá: "Es un cobarde"

Aunque el concursante asegura que le "salieron mal las cuentas" para no salir nominado él, no todos piensan igual.

Isa Pantoja, sobre la 'traición' de Albalá a Lara: "es muy feo lo que ha hecho"

Isa Pantoja tiene claro qué provocó el comportamiento de su ex y lo ha criticado en 'El Programa de Ana Rosa': "Si es su amiga realmente, es muy feo lo que ha hecho Alejandro con Lara... aunque la verdad es que no he visto esa amistad y en realidad es un juego".