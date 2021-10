Isa Pantoja contesta a las críticas de Kiko Rivera: "No vienen a cuento, llama la atención de mi madre"

Alguien cercano a Kiko Rivera hablará para los medios y se rumorea una "estafa".

Isa Pantoja ve "injusto" el trato de su hermano hacia ella.

"Estoy tranquila porque no le echa la culpa a nadie y asumo las consecuencias".

Isa Pantoja contesta a las declaraciones de su hermano en 'El programa de Ana Rosa'. El hijo de Isabel Pantoja descarga su enfado nuevamente contra su hermana, su prima y la prensa.

A Kiko Rivera se le complican las amenazas que publicó en redes sociales: "Si yo ahora mismo decidiese no volver a abrir mi boca ese contenido moriría". Además dejaba claro: "No volveré a hablar del tema". Alguien muy cercano a su entorno va a hablar para los medios y se rumorea la existencia de una "estafa". Es posible que Irene Rosales cambie ahora de parecer tras defender a su marido durante el viaje a Matalascañas.

Isa Pantoja no sabe quién podrá ser quien llevará a cabo la "traición": "Yo con mi hermano no hablo desde que Anabel se casó". Además añade: "Las cosas que yo hago o que me molestan las comento en privado. Pero como él no ha hecho eso conmigo pues yo no tengo que decirle nada". La colaboradora considera que es Kiko quien debe ponerse en contacto con ella y asegura que Anabel "ya sabía que [Kiko] iba a cargar contra ella, que le iba a echar la culpa". La hija de Isabel Pantoja comenta que cree que Anabel "ha intentado hablar directamente con Kiko pero él no le ha contestado".

Por otro lado, Isa asegura: "Yo sé que no está bien". Además comenta los arrebatos del DJ en redes: "Quizá me preocuparía si fuera la primera vez pero él ya lo ha hecho varias veces cuando se pone así. Se agobia, lo borra todo y entonces empieza una nueva etapa". "No sé hasta qué punto se va a quedar callado", comenta la colaboradora.

"Siempre hace lo mismo", dice Isa sobre su hermano. Sobre las acusaciones de Kiko a su hermana en redes, recordando lo que ella había dicho sobre la cantante y su abuela. La hija de Isabel Pantoja aclara que: "Me da igual. En ese aspecto estoy tranquila porque yo reconozco las cosas, yo no le echo la culpa a nadie y asumo las consecuencias". Además añade: "Mi discurso sigue siendo el mismo, no he cambiado mis versiones". "Me hago responsable y me defiendo", dice con contundencia Isa. La colaboradora considera que el ataque de su hermano hacia a ella "no ha venido a cuento" y lo ve "injusto".