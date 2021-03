Isa Pantoja n o se ha podido escapar y se pronuncia en 'El programa de Ana Rosa' sobre la entrevista en la que Kiko Rivera decía que su madre "estaría mejor en la cárcel que en Cantora" . La hija de la cantante no daba crédito y se ha puesto muy seria a la hora de tratar este tema.

"M e parece un titular super fuerte, encima sabiendo cómo ella lo ha pasado allí , cómo fueron las circunstancias y lo que ha traído hasta hoy... ella todavía no lo ha superado ", dice con el gesto contrariado. Además, tal fue el impacto del titular que Joaquín Prat atacó a Kiko Rivera: "En todas las casas suceden cosas similares pero no se airean en los platós" .

Isa Pantoja, sobre Kiko Rivera: "Tiene rabia"

La hermana de Kiko Rivera explica que "entiendo perfectamente" las declaraciones que éste le dedicó en la entrevista: "Tiene rabia porque sabe que hay cosas que yo sé y no puedo decir públicamente".

Además, por si hubiera dudas en el posicionamiento de Isa Pantoja en la guerra familiar, aclara: "No me voy a poner en contra de mi madre porque no es justo ahora mismo". Una declaración de intenciones tras confesar cuál es la relación de la cantante con su hijo Albertito.