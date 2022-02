Isa Pantoja cuenta cómo está su madre: "Ahora mismo no puedo ir a Cantora, ella necesita sus tiempos"

La colaboradora habla sobre cómo está la relación con su madre: "Estoy esperando a lo que necesite mi madre, estoy aquí, respeto sus tiempos". Además, Isa comenta que se ha puesto en contacto con la cantante: "He hablado con ella, le he contado muchas cosas, hablamos de forma general pero el tema de mi hermano no lo tocamos". La hija de Isabel Pantoja añade: "No me metí cuando tenían problemas entre ellos dos y ahora que lo tiene conmigo tampoco me meto para no meter cizaña".