Isa Pantoja acude a 'El programa de Ana Rosa' para contar cómo ha pasado las navidades en familia, qué deseos le pide a este 2022 y, sobre todo, confesar cuál es la relación con su madre Isabel.

La colaboradora confirma que no ha ido a Cantora durante estas fechas, aunque aclara: "Con mi madre no tengo ningún problema, no he podido estar con ella aunque la he podido felicitar".

Sin embargo, lo que más ha sorprendido al resto de compañeros es cuando Isa ha confesado el estado de Pantoja: "Mi madre no está en situación de celebrar nada, no tiene ganas, es un mal momento para ella, básicamente no le apetece ahora mismo ver a nadie o estar con nadie".

Isa justifica el sentimiento de Isabel y añade: "Para todos ha sido un año complicado, pero para ella es más grave por la pérdida de su madre y encima está en Cantora, recordando todo lo que ha pasado continuamente".

"Mi madre no está en condiciones", confiesa suspirando Isa Pantoja. La hija de la cantante quiere apoyar a la artista en este delicado momento psicológico y comprende la actitud de Isabel: "Esta vez necesita tiempo y esta vez lo entiendo":

Isabel no se esconde y su hija la apoya en todo momento

En cuanto a Navidad, Isa cuenta que se felicitaron durante estas fiestas a través de mensajes: "Me dijo que mucha salud para todos y que tiene muchas ganas de vernos". Aunque, eso sí, notó en sus textos un tono apagado y entristecido.

"No tengo fecha para ir, ella sabe que estamos en el Puerto y tardamos media hora en ir a Cantora", se ofrece Isa a acudir a la finca en el momento que Pantoja lo considere oportuno.

Además, la colaboradora cuenta que la última vez que acudió a Cantora, un día en la que no había prensa, madre e hija charlaron tranquilamente e Isabel Pantoja le contó: "Cuando te pregunten en tu programa cuenta que has hablado conmigo, ¡que no pasa nada!".