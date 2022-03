Isa Pantoja, de Kiko Rivera: "Felicitó a mi hijo, pero no es un acto heroico y la cagó al mostrar los WhatsApp"

Isa Pantoja se pronuncia sobre la aclaración de Kiko Rivera a los que decían que no había felicitado a su sobrino: "Es normal que lo diga, pero no hacía falta de subir las imágenes, las pruebas de WhatsApp...". La colaboradora añade algo enfadada: " Me parece bien que no hiciera en público la felicitación , que lo hiciera en privado, pero la cagó al mostrar las pruebas ".

La hermana de Kio Rivera no entiende tanta desconfianza por parte del marido de Irene Rosales: "Yo iba a decir que sí, que no soy mentirosilla como él, yo hubiese dicho que sí lo ha felicitado, que no pasa nada y no tengo ningún problema. No me parece mal ni es un acto heroico, como yo felicité a mis sobrinos por privado y no contestaron".