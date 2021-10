La noticia de la muerte de doña Ana pilla a Isa Pantoja "recién aterrizada en Lanzarote, se me cortó el cuerpo, no sabía que hacer porque tenía que estar con mi madre y me sentía superlejos". Además, confiesa: "me sentía super mal, es verdad que mi abuela estaba enferma, pero no quita que mi madre sufra y ese dolor que tenía, me sentí mal porque estaba sola, no estaban ni sus hijos ni Anabel".