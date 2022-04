Isa Pantoja, sobre su supuesta aventura con Anuar Beno: "Cuando me quiero liar con alguien, no le abrazo"

Isa Pantoja declara que "no hubo beso" entre Anuar y ella en el polémico vídeo de una fiesta

"Él dijo que percibió tonteo de mí, pero le he dicho que eso no pasó"

Isa Pantoja desmiente la supuesta aventura con Anuar Beno en 'El programa de Ana Rosa'. La colaboradora responde a las preguntas de sus compañeros sobre los rumores de una posible relación con el hermano de su novio. Asraf asegura que les preguntó en su momento y ambos lo negaron.

La hija de Isabel Pantoja asegura que por su parte "hay buen rollo", y explica: "Nos llevamos bien, hemos hablado, el día anterior quedé con él para aconsejarle de cosas de 'Supervivientes' y cuando mi hijo viene aquí, está con los hermanos". Además, la colaboradora añade: "Es una persona que me agrada y que me cae bien, sino no tendría esa confianza como para dejar a Alberto irse con él".

Por otro lado, Isa confiesa que "le sorprendió el vídeo" donde Anuar declaraba que no le caía bien la novia de su hermano: "Creo que se refería al principio, teníamos mucha presión porque yo estaba con una persona que no voy a nombrar". Además, añade: "También Asraf lo pasó muy mal por un vídeo". En ese momento, Prat le pregunta a su compañera si en ese vídeo hubo un beso entre Isa y Anuar, a lo que la colaboradora contesta que "no".