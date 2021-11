Isabel Pantoja sabe que Kiko Rivera tiene "un carácter caprichoso": las declaraciones del 'Deluxe' tiran por tierra la reconciliación

Por otro lado, el periodista dice que la cantante quiere aclarar que "ha estado retirada cuidando a su madre, ha estado atada pero no obligada por Agustín". Además añade: "Ha estado allí porque después de la época que tuvo que pasar en prisión para ella era muy violento salir a la calle". Asegura que la cantante "no se encontraba cómoda, no le apetecía acudir a actos públicos".