La guerra entre María José Campanario y Belén Esteban coloca en el centro de la polémica a Jesulín de Ubrique. El torero no se ha pronunciado hasta el momento, pero a 'El programa de Ana Rosa' han llegado cuáles son las sensaciones del padre y cómo ha reaccionado ante la demoledora carta de su mujer.

Beatriz Cortázar es la periodista que ha podido hablar con "gente muy cercana a Jesús Janeiro Bazán". En esa conversaciones, todos confiesa la misma reacción del torero ante la carta de Campanario: "Jesulín tenía un gran enfado porque él odia estas situaciones , pone frenos a estas situaciones, no quería abrir nuevos frentes y estaba muy disgustado".

En estos momentos, María José Campanario ha decidido parar, pero " no se retracta de nada ". Unas 48 horas después de su carta en su perfil de Facebook "hay una situación muy complicada que ella tiene que solventar, entiendo que no va a hacer ningún comentario más y pone todos lo asuntos en manos de su abogado ", dice García-Pelayo.

Jesulín, muy sorprendido con María José Campanario

La carta de Campanario ha pillado por sorpresa a Belén Esteban, la audiencia y al mismísimo marido de ésta. Paloma García-Pelayo aporta más detalles de cómo ha reaccionado el torero: "Hay muchas personas implicadas, me consta que Jesús Janeiro no sabia absolutamente nada, le pilla por sorpresa y le causa estupor porque esto no mejora y empeora las cosas".