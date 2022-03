Joaquín Prat, muy claro con Rocío Flores: "Como no quieres entrar, vamos a seguir especulando"

La relación sentimental de Rocío Flores continúa en el aire después de que la protagonista no aclarara si continúa con su novio. Además, 'El programa de Ana Rosa' mostró las imágenes en las que se le vio en actitud cómplice con el influencer Javier Terrón y ahora, en medio de la polémica, aparecen mensajes en redes sociales.

Los rumores de ruptura con Manuel Bedmar aumentaron en el momento en el que Rocío Flores acudió a nuestro plató, no contestó a ninguna pregunta de Joaquín Prat y mantuvo la duda de la separación: "No voy a hablar de mi intimidad".

Un vídeo obtenido por los paparazzi que provocaron la reacción de Joaquín Prat: "Se sentó aquí, no contestó a nada y ahora hay imágenes" . Una declaración que hizo que Jorge Pérez, amigo de Rocío, saliera en 'Ya es mediodía' a explicar la situación: "Rocío y Javier son amigos y compañeros, nada más. Las cosas con Manuel siguen igual como antes".

Después de toda esta lluvia de declaraciones y suposiciones, Joaquín Prat vuelve a dirigirse a Rocío Flores y critica que no se pronuncie al respecto. De hecho, antes de dar paso al vídeo sobre su relación con Manuel, le manda un mensaje: "Como ella no quiere entrar en eso, pues nosotros seguimos especulando". Por último, eso sí, el presentador confiesa su opinión: "Yo me atrevería a decir que siguen juntos".