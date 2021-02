La confesión sobre Isa Pantoja que rompe a Joaquín Prat: "De verdad, eso me toca el corazón"

Joaquín Prat leyó con todo detalle las palabras de Isa Pantoja en la entrevista a la revista. Sin embargo, le dejó un mal sabor de boca las declaraciones de su compañera: " Me enternece mucho que Isa diga que no puede ir con su madre a ver vestidos de novia ".

Luego, con el gesto serio y mirando a Isa dice: "De verdad, eso me toca el corazón". El presentador ha continuado argumentando su confesión: "Me pongo en tu papel, en el de novias que han ido con sus madres o no han podido ir porque han fallecido... ¡pero tu madre afortunadamente está viva!".