Joaquín Prat, sobre Isa Pantoja: "No se casa con nadie, pero tiene para todos"

Joaquín Prat reacciona a la exclusiva de Isa Pantoja

Isa Pantoja se sincera sobre la relación actual con su madre, Isabel Pantoja

Además, Isa Pantoja ha querido dejar claro que, aunque no tiene relación de día a día con la tonadillera, siempre va a estar ahí cuando ella lo necesite: "De mi madre no espero nada, pero cuando me llame porque necesita algo voy a estar ahí", aseguraba rotundamente. También ha querido hablar alto y claro sobre los presuntos comentarios despectivos que hacían de ella en Cantora, según aseguró Kiko en una de sus últimas intervenciones en televisión: "No le digo mentiroso, no me lo quiero creer, no le quiero preguntar si quiera", ha asegurado Isa Pantoja, quien prefiere no profundizar en este tema.