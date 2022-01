Joaquín Prat desmiente a Kiko Hernández: "Rocío Flores jamás ha hablado mal de Olga"

Sin embargo, una vez oficializada la relación entre la reportera y Antonio David Flores, Kiko Hernández señala directamente a Rocío Flores en 'Sálvame': "Ella c onocía la relación de su padre con Marta Riesco y va poniendo a parir a Olga ".

El presentador del programa toma la palabra para explicar cuál es el sentir de la hija de Antonio David: "Esto que dice Kiko Hernández es lo que le ha sentado realmente mal a Rocío Flores ... no es que le haya provocado indignación o rabia, le ha provocado una profunda tristeza".

" Solo puedo decir que jamás, ¡jamás!, he oído por parte de Rocío Flores una sola mala palara hacia Olga Moreno . ¡Jamás! Ni yo ni ninguno de los que trabajamos en este programa", contesta mirando a cámara a las acusaciones de Kiko.

Patricia Pardo, al hilo de las palabras de su compañero, también da su punto de vista: "No lo has escuchado porque básicamente no se ha producido, jamás ha dicho una palabra sobre Olga".