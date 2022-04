Joaquín Prat, sobre la relación de Marta Riesco: "Sé cosas y no las voy a contar, pero no tensemos la cuerda"

Joaquín: "Que la gente habla, pero somos elegantes y no vamos a violar el 'off the record"

"Lo que te cuenta alguien fuera de plató y no quiere que se cuente, no lo cuentas. ¡Pero lo sabes!"

La reportera de 'El programa de Ana Rosa' detalla cómo reaccionó Olga Moreno al escuchar la insinuación pública que realizó Marta Riesco sobre el divorcio de Antonio David. Tanta repercusión tuvieron las declaraciones de nuestra colaboradora que Joaquín Prat no ha podido evitar pronunciarse...

El presentador escucha con atención el gran enfado Olga Moreno tras escuchar las palabras de nuestra compañera. Acto seguido, Joaquín Prat confiesa: "Es que Marta ayer, respecto a lo de la separación, se metió en camisa de once varas...".

Miguel Ángel Nicolás pregunta al presentador: "¿A qué te refieres?". Joaquín Prat, con el gesto serio, contesta: "Básicamente, Marta vino a decir que el que se quiere separar es Antonio David y no Olga". El colaborador defiende a Riesco: "Eso no lo sabemos, igual Olga no se ha querido separar desde el principio de la historia, al salir de 'Supervivientes' no hubo besos, no hubo gestos de cariño...".

Al oír la versión del colaborador, Joaquín Prat no se puede morder la lengua: "A ver, Miguel Ángel, que la gente habla, lo que pasa es que nosotros somos gente elegante y no vamos a violar el 'off the record". El colaborador no termina de entender al presentador y éste continúa diciendo alterado: "Lo que te cuenta alguien fuera de plató y no quiere que se cuente, no lo cuentas. ¡Pero lo sabes!".