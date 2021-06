Tras visualizar el vídeo en el que Olga dice no acordarse de esa charla con Gianmarco y quitar agresividad a su compañero, intentando normalizarlo, Joaquín Prat le responde: "Es cierto que es difícil recordar una frase que has dicho hace dos semanas, pero el contexto no es el que dice Olga ".

El presentador no da crédito a cómo dieron la vuelta a la situación durante el directo los concursantes: "El contexto es que Gianmarco y Olga piensan que no les graban, Gianmarco dice 'a mí Lara no me gusta nada' y Olga continúa, precisamente no alabando a Lara, con el 'prefiero tenerla de amiga que de enemiga".