Joaquín Prat, sobre la relación de Rocío Carrasco y Gloria: "Los afectos no se pueden negociar, quieres a alguien o no lo quieres"

"Es injusto, son los hijos de Rocío Jurado, los hermanos de Rocío Carrasco, le guste o no, los adoptó con Ortega Cano, porque Rocío Jurado quería tener hijos con Ortega Cano y le guste o no son sus hermanos", sentencia Rossi sobre la actitud de la madre de Ro Flores.

Joaquín Prat escucha atentamente a su compañero y le interrumpe: "Pero los afectos no se pueden negociar, quieres a alguien o no lo quieres, lo sientes como hermano o no lo sientes...". Además, el presentador da algunos motivos que pueden llevar a Rocío Carrasco a actuar así con Gloria: "No conviví con ellos, no tuve roce con ellos, no formé parte de su juventud y su niñez...".