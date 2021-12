La opinión de Joaquín Prat al romance de Alba Carrillo y Canales Rivera: "No podemos decir que sean pareja"

Joaquín Prat comenta la reciente noticia: "Tampoco puedes hablar de pareja sorpresa, son dos amigos que no tienen compromiso y ya está". Además, el presentador añade: "¿Por qué siempre es pareja? Pues se gustan". Por otro lado, Miguel Ángel Nicolás señala qué es lo más impactante de la historia: "Lo más sorprendente es que les pillen porque realmente no son dos personas a las que sigan, no están de gran actualidad".