Joaquín Prat, al saber que Marta Riesco estuvo dos años con Antonio David: "Me deja sorprendidísimo"

Joaquín Prat reacciona a la ruptura definitiva de Marta Riesco y Antonio David en 'El programa de Ana Rosa'. Según la revista 'Semana', el ex Guardia Civil y la periodista llevaban dos años juntos y ya no mantienen ningún contacto.

El motivo de la ruptura podría ser la intervención de Marta Riesco en 'Sálvame', el programa que tanto ha cargado contra Antonio David. La reportera habló con Jorge Javier Vázquez en tono amigable durante casi diez minutos, un gesto que el aún marido de Olga Moreno no llega a comprender.

Además se comenta las acciones que ambos han llevado a cabo desde que salió a la luz su romance, unas estrategias encontradas con cada uno por su lado. Antonio David se centraba en su familia mientras Marta protegía su carrera. Por otro lado, la marcha atrás con el divorcio y el apoyo a Olga por parte del ex Guardia Civil, habrían cabreado a la reportera .

Joaquín Prat comenta, sorprendido ante el anuncio del tiempo de relación de la que podría haber sido la pareja del año: "Lo llamativo no es que hayan roto, lo que sí me ha dejado sorprendidísimo es lo de los dos años de relación". Antonio Rossi asegura que "cambia toda la película". Además, el presentador se remonta a cuando la reportera y el ex Guardia Civil comenzaron su relación: "Olga se estaba partiendo la cara por su marido y su familia".