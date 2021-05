Joaquín Prat, sobre la actitud de Valeria: "No sé si no da para más o se lo hace"

Joaquín Prat es contundente al ver cómo critican a Valeria y se pronuncia sobre la italiana: " No sé si no da para más o se lo hace ". Luego, el presentador continúa dando detalles sobre la imagen que está dando la concursante: "La convivencia con personas así es complicado...".

Ana Rosa, por su parte, confiesa que "bababa" y Joaquín Prat cuenta que no puede soportar a aquellas personas que toman la actitud de "no me entero o hago que no me entero". Además, añade: "La convivencia es la convivencia y respetar las reglas es respetar las reglas".