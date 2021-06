Marta Riesco explica a Joaquín Prat que "Tom Brusse está fuerísima" y que ya no ocupa ningún lugar en el corazón de Sandra. El que le ha quitado el puesto a la protagonista es Julen, que desde su terraza nos cuenta cómo fue el día que ella acudió a su jacuzzi : "Lo probo con una amiga suya, ahí yo no entré , era una barbacoa, tenían calor...".

La noche que saltó la chispa entre Julen y Sandra

Julen no duda en confirmar su cómo fue su primer beso: "Sí, ha habido primer beso, fue en la cama a oscuras". "No hubo nada hasta que fuimos al debate de 'Supervivientes' y salimos de allí, ella estaba nerviosa y yo también, le dije vente a casa, a la terraza, charlamos a la terraza y nos fuimos a dormir... pero no hicimos nada".