Kiko Rivera cierra el año sin la esperada reconciliación con su madre

El texto de la publicación de Instagram del DJ no deja indiferente a los integrantes de la familia Pantoja

"Llegan nuevas historias por vivir, no las arruinaré llevando al futuro un pasado que no existe"

Los detalles sobre la publicación de Kiko Rivera en redes sociales en 'El programa de Ana Rosa'. El DJ da paso al 2022 y podría estar cerrando la puerta a una reconciliación con su familia tras su año más duro.

La familia Pantoja no ha pasado por su mejor año y las tensiones entre ellos no parecen solucionarse. Tras el fallecimiento de doña Ana y la supuesta falta de invitación de Kiko a Cantora por parte de su madre, los roces comenzaron a llegar con la boda de Anabel. Un evento al que el DJ no acudió porque no le parecía el momento. La guerra y los problemas de comunicación continuaron con la suma de Isa Pantoja a la polémica, además de a su novio, Asraf Beno.

Kiko Rivera parece abrir su nuevo año sin la esperada reconciliación con su madre y declara en redes sociales: "Tengo que cerrar ciclos y poner puntos finales". El texto de la publicación de Instagram no deja a nadie indiferente tras las últimas polémicas que envuelven a los Pantoja: "Llegan nuevas historias por vivir, no las arruinaré llevando al futuro un pasado que no existe". Además, el DJ añade: "Quiero ser feliz y para ello hay que pasar página de una vez por todas".

Isa Pantoja cree que su hermano y su madre no tienen relación

Este martes, Isa Pantoja regresaba al plató de 'El Programa de Ana Rosa' para contarnos cómo habían pasado estos días: "He celebrado la Navidad con unos amigos. Sé que es raro que no esté con ella estos días, pero yo sí la entiendo porque está mal y puedo comprender que no tenga ganas de celebrar nada. Ella es súper sufrida y cuando le hablas de Paco, es como si hubiese pasado ayer", ha contado.