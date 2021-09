Kiko Rivera, sobre el 'bullying' que sufrió en el colegio: "Fui objeto de patadas, puñetazos y me robaban"

Después de estas declaraciones, Kiko Rivera confirma en 'Instagram' que sufrió acoso escolar: "Y si me hacían Bullying, quizás no como lo ha explicado el, pero fui objeto de patadas, puñetazos, me robaban y fue una época bastante dura para que engañaros, por la simple razón de venir de donde venía".

El propósito del mensaje del hijo de Isabel Pantoja "no es dar pena ni mucho menos", pero cuenta que sus malos hábitos vienen de ahí. A pesar de lo sufrido, quiere que su relato sirva de ejemplo para otros jóvenes: "Me gustaría dar un mensaje esperanzador a todos los chavales que sufren con esto! Se puede salir, no cometas el error de quedarte callado y caer en malos hábitos por favor".