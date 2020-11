Kiko Rivera estalla contra Lequio en redes sociales: "De mí tú no te ríes"

Lequio aseguraba en el programa que Kiko Rivera le había mandado un mensaje

Alessandro Lequio aseguraba que Kiko Rivera le había mandado un mensaje en una de sus intervenciones en 'El Programa de Ana Rosa' y daba algunos detalles de la conversación, algo que al hijo de Isabel Pantoja no le ha gustado y que ha querido contestar a través de sus redes sociales.

Una vez más, el DJ utiliza su Instagram para compartir sus sentimientos con sus seguidores, ahora el foco de sus publicaciones ha sido Lequio, Kiko adjuntaba en sus 'stories' el titular con las palabras del colaborador sobre él. El hijo de la tonadillera no ha querido dejarlo aquí y ha enseñado los mensajes que compartieron entre ambos: "Querido Alessandro, creo que jamás te he faltado al respeto ni he dicho nada en contra de usted y mucho menos por el cariño que le tenía a su hijo. ¿Le ocurre algo conmigo? Espero que no sea nada personal". A lo que el colaborador contestaba: "Porque un padre es sagrado y la vida demasiado corta. Y por cierto, Aless al que le caías muy bien, no le gustaría la manera en la que estás tratando a tu madre. La familia es lo primero".

Junto a estos mensajes el hijo de Paquirri dejaba clara su opinión sobre el tema y en concreto de Alessandro: "Yo ya no me callo chicos, quien quiera guerra conmigo la va a tener y este hombre es G....". Además, tras esto, el hijo de Isabel Pantoja compartía una imagen con este texto: "Mírate al espejo y búrlate de ti mismo, pero de mi no te ríes tú", lo que todo apunta a que va también dirigido al italiano.

