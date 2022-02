Kiko Rivera pide reconciliarse con su hermana por teléfono durante el directo: "Está profundamente arrepentido"

"Kiko me transmite, y así me da permiso para decirlo, que está profundamente arrepentido y que quiere hablar con Isa" , revela la periodista. Por otro lado, Paloma señala que el DJ "prefiere que no sea en televisión pero tiene intención de llamarte" .

Isa Pantoja responde a la petición de su hermano: "Gracias por anunciar que me vas a llamar, mi teléfono ya lo tienes, yo no te he bloqueado de ningún sitio". Con un claro agotamiento, la colaboradora añade: "Igualmente he dicho que no tengo ganas de hablar de nada ahora mismo, es mi momento". Por otro lado, Isa comenta: "Si te preocupa que vaya a decir algo en tu contra o vaya a añadir un episodio más, para nada porque no tengo fuerzas para hacerlo". La hija de la cantante concluye: "Aquí se acaba, necesito tiempo".