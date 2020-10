Lequio estalla tras las críticas de Terelu Campos: "¡Ella reenvió los mensajes de Alonso!"

Terelu Campos se pronunció sobre que su amigo Alessandro hubiese hecho públicos sus mensajes de agradecimiento: "Percibo que es Jorge y ella los que han negociado, igual exagero con el pico-pala e igual me he equivocado con pensar que eran mensajes privados, pero no pasa nada, porque una cosa es comentar un mensaje y otra reenviarlo".

Contestación de disculpas de Lequio a Terelu

El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' ha empezado pidiendo perdón: " Si a Terelu le ha parecido mal, le pido disculpas" . Después, ha continuado su discurso: "Ella es consciente de que no he revelado ninguna intimidad ni nada de nada , soy muy cuidadoso con su madr e, siempre que vea una injusticia o comentario desacertado lo haré, pero lo que n o haré es comulgar con las ruedas de molin o".

Lequio estalla con Terelu: reenvió mensajes de Alonso

Mientras el italiano explicaba los motivos por los que había decido reenviar el mensaje, Joaquín Prat le regaña: "Has pecado, es un mensaje entre tú y ella, yo tengo mensajes de Terelu y no los hago público. A mí no me hagas eso, eh".