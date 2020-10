Antonio Rossi ha sido muy sincero con las sensaciones que le ha dejado la entrevista de Terelu en 'Viva la vida': " Es verdad que asume de aquellas maneras el 'entiendo todo', pero igual que usaron el mensaje a atacar a Alonso, parece que no se atrevían a atacar a Jorge Javier ".

Un comentario de Rossi sobre María Teresa por su paso en 'Hormigas Blancas' desató que Alejandra Rubio le criticara dijese: "Qué pena" . Un comentario que no ha sentado nada bien al periodista y que ha respondido durante el programa junto a Ana Rosa

Contestación a Terelu y Alejandra

Para empezar, tras ver el vídeo, Rossi ha hablado de Rubio: "No le van muy bien las cosas de vez en cuando, es muy fácil atacar a Alejandra, es una cría, es la hija de Terelu y tampoco es la historia". Después de esto, el periodista ha puesto en contexto a la audiencia.

Antonio Rossi explica el comentario que vio Alejandra Rubio en 'Viva la vida': "Yo dije que precisamente, para determinado tipo de cosas, Teresa tiene muchos frentes abiertos y no está para afrontarlos , se pone nerviosa y mira justamente lo que ha pasado".

Por otro lado, Rossi miró a la cámara y mandó un mensaje a Teresa Campos: " Ella pensó que había un complot con Rocío Carrasco y dijo que se iba, no he atacado a Teresa".

Además, el colaborador centró la respuesta y repartió una variedad de zascas a Terelu Campos: "Si considera que porque haya trabajado con Teresa no estoy capacitado para hablar, que se replante las cosas porque yo vengo a trabajar y no a hacer amiguitos, ir de cenas ni cosas de esas". Luego ha dado la puntilla: "Vengo a hacer preguntas incómodas y si tengo que preguntar pregunto, aunque luego con un WhatsApp me quieran callar la boca".