Kiko Rivera, en redes: "Querían que fuese ayer y no he ido, no insistáis que no voy a ir"

Lequio: "Lo lamentable de esto es que lo dice porque siente violado su bolsillo al haberse frustrado la exclusiva"

Rossi: "Kiko ha pedido un dineral y le han dicho 'vuelve..."

Los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' desvelan toda la verdad tras las declaraciones que Kiko Rivera realizó en su directo de Instagram. Los periodistas detallan por qué el hijo de Isabel Pantoja no se sentó en un plató el pasado fin de semana y le animan a contar la verdad.

Kiko Rivera estalla en un directo en redes donde ataca a los medios de comunicación: "Querían que fuese ayer y no he ido, si yo decidiera no abrir la boca ese contenido moriría". No contento con eso, cuelga un post diciendo: "No insistáis porque no voy a ir".

Joaquín Prat no da crédito con las declaraciones de Kiko Rivera y añade: "Crep que no le hacen bien todos esos frentes que él y la gente de su entorno le van abriendo". Además, Marisa Martín Blázquez comenta: "Sé que Irene está muy encima, pero cuando una persona quiere hacer su vida como la quiere hacer, da igual que haya una persona que esté al lado intentando reconducirte... no se puede responsabilizar a nadie".

Lequio y Rossi desvelan la mentira de Kiko Rivera

Alessandro Lequio no puede morderse la lengua y comenta sobre le hijo de Isabel Pantoja: "Lo de no voy a volver a hablar en boca de Kiko es como el 'dejo el tabaco' que algunos dicen, es de chiste".

El italiano continúa apuntando a Kiko Rivera y desvela por qué no se sentó en el plató el pasado sábado: "Lo lamentable es que esto no lo dice porque se siente violado en su intimidad, lo dice porque se siente violado en su bolsillo al haberse frustrado la última exclusiva que estaba negociando".