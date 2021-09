Bárbara Rey pide justicia para su hija Sofía Cristo, tras confesar en 'Secret Story' que había sido víctima de abusos sexuales con solo cinco años . La vedette confesó en 'Deluxe' que no sabe quién es el agresor, pero no dudo en decir "si estás vivo, lo vas a pagar". Los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' aportan su opinión sobre las declaraciones de la actriz.

Por otro lado, Alessandro Lequio quiere recalcar un punto de vista diferente. Lequio no entiende por qué Bárbara no preguntó a su hija "qué ocurrió y quién se lo hizo". Además, el colaborador confiesa que "no la vi muy afectada, más allá del 'lo voy a matar' " . Lequio aclara que en el caso de que su hija pasase por algo parecido "en el minuto uno, en el primer segundo, pregunto qué ocurrió, quién te lo hizo" .

Por esta misma razón no comparte la actitud de Bárbara Rey, "no se puede decir 'lo voy a matar' y a la vez no querer saber qué ocurrió y quién te lo hizo, para no distorsionar el discurso de la hija". El colaborador, como padre, se pone en el lugar de la madre de Sofía y "cómo no le voy a preguntar quién se lo hizo".