Leticia Sabater ha denunciado a la persona que celebró una fiesta ilegal en su casa, según Sandra Aladro

Sandra Aladro cuenta que Leticia habría denunciado al organizador de la fiesta

Sandra Aladro ha explicado el por qué de las imágenes de Leticia al cuartel de la Guardia Civil: "Llegaba a la comisaría en la localidad en la que se encuentra su casa y estuvo cerca de 4 horas". Y es que no se sabía el motivo real por el que se había desplazado hasta ese lugar, algo que la periodista ha aclarado, según le han contado fuentes cercanas a la ex presentadora de televisión: "Me cuentan que ha denunciado a la persona que alquiló su casa por estos dos días, ella tiene puesta la casa en un portal de alquiler por días y la tenía reservada esta persona".