El enfado de Marta Riesco tras la pregunta musical de Tárrega: "Te respondo al mismo nivel que tú"

Marta Riesco presenta en 'El programa de Ana Rosa' su nueva canción 'No tengas miedo', el single que tanto éxito está proporcionando a la reportera. Los colaboradores han disfrutado de la actuación de su compañera y después les han realizado una serie de preguntas que no han gustado a la periodista.

Cristina Tárrega escucha el discurso de Marta y no puede evitar hacer un comentario técnico: "Independientemente de que la vida te haya dado este golpe de suerte y que intereses a la cadena, como tú dices, también te lo tendrás que tomar en serio y dar unas clases de canto, digo yo".

Tárrega ve la actitud de Marta Riesco y le reprocha: "Oye, que no te pongas a la defensiva, te estoy diciendo...". La novia de Antonio David corta a la colaboradora con una sonrisa irónica: "No, si te lo pregunto porque tú desde la experiencia que me dijiste que estuviste y fuiste número uno". Cristina, tras la actitud de Riesco, añade: "A ver Marta, te estoy haciendo una pregunta muy coherente".